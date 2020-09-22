AKP'li Meclis Üyesi, TV100'ün sahibinin kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle polise başvurdu

AKP’li Çekmeköy belediyesinin AKP’den belediye meclis üyesi Bülent Aydoğdu, TV100 kanalının da sahibi olan eski ortağı Necat Gülseven’den kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Müteahhitlik yapan Aydoğdu şikayet dilekçesinde eski ortakları Veysi Nazlıcan ve Necat Gülseven’le ortaklıklarını bitirme sürecinde alacak-verecek konularında anlaşamadıklarını belirtiyor. AKP’li Meclis üyesinin iddialarına göre ikiliden Veysi Nazlıcan birinin belinde silah olduğu iddia edilen iki kişiyi de yanına alarak hem Aydoğdu’yu hem de yeni ortağı Ahmet Orman’ı ölümle tehdit ediyor.

Aydoğdu polise şikayet için gittiğinde alınan ifadesinde yaşananları şöyle anlatıyor:

"Nejat Gülseven benden aldığı 2 adet villa, 4 adet dükkan ve 3 adet daire tapusu için ödemenin büyük kısmını çek olarak verdi ve bu çekler karşılıksız çıktı. Ben mağdur olunca işlerim aksadı.

… 14 Eylül 2020 günü Veysi ve Nejat’la ofisimde buluşmak üzere sözleştik. 16 Eylül 2020 günü saat 13.00 sıralarında ben buluşmaya gitmedim. Ortağım Ahmet Orman buluşmaya katıldı. Ben Nejat’ın buluşmaya gelmesi halinde Ahmet’in haber vermesi üzerine katılacaktım fakat Nejat buluşmaya gelmedi ben de (toplantıya) katılmadım.

Ofiste daha sonra Ahmet’ten öğrendiğim kadarıyla Veysi (Nazlıcan) beni öldürmekle tehdit edip, ofisime silahlı bir şahıs getirmiş ve Veysi Nazlıcan bir dahaki sefere silah ile gelip beni öldüreceğini söylemiş. Veysi’nin bana karşı daha öncesinde ne sözlü ne de telefon ile herhangi bir tehditi ve hakareti olmadı. Tam tarihini hatırlamadığım zaman diliminde Nejat beni … numaralı hattan … numaralı hattımı whatsapp üzerinden aradı ve telefonda bana birçok küfürde bulundu. Tehdit edip etmediğini hatırlamıyorum. Veysi Nazlıcan ve diğer silahlı şahsı gönderen kişi Nejat Gülseven’dir. Beni ölümle tehdit eden Veysi Nazlıcan ve ofisime silah ile gelen, (onun da) ismini Veysi olarak öğrendiğim şahıstan ve bana hakarette bulunan ve beni öldürmeye adam gönderen Nejat Gülseven isimli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim.”

Satış elemanı olarak çalışan ve tehdit günü Bülent Aydoğdu’nun ofisinde bulunan Sercan Öztemel de Aydoğdu’yla uyumlu ifade veriyor:

“Şahıslar odaya girerken Hakan (ofis çalışanı), kısa boylu (olan) ve Veysi Nazlıcan’ın yanında gelen 3. şahsın (diğer Veysi) belinde silah görmüş, bana söyledi, ben de hemen Bülent beye mesaj atarak kendisini uyardım ve Hakan’a da Ahmet (Orman) beye bilgi vermesini söyledim. Bahsi geçen şahıs bir ara telefon ile görüşmek için odadan çıktı, benle baktığımda kabarıklık gördüm. Detaylı bakınca silah olduğunu farkettim.

… Ahmet beyin odasından birtakım sesler duyunca hemen odaya girdim. Veysi’nin Ahmet’e vurup vurmadığını görmedim. Veysi masa üzerinde bulunan kitap ve kağıtları Ahmet beyin yüzüne ve yere fırlatıp odadan çıkarken ‘a*na koyarım bu işin. Bülent Aydoğdu’ya geleceğim bu sefer, farklı olacak, tapularımı verin’ diyerek ofisten ayrıldı.”

Bülent Aydoğdu’nun mevcut ortağı Ahmet Orman’sa ifadesinde “Veysi Bülent’ten 4 dükkan, 3 daire ve 2 villayı satın aldı ve bunların karşılığında verilen 2 milyon 500 bin TL’lik çekin yarısını ödemedi” diyerek al-ver ilişkisinde sorun olduğunu doğruluyor. Orman da Veysi Nazlıcan, Tevfik K. ve Veysi (silah taşıdığı iddia edilen) üçlüsüyle yaptığı buluşmayı şöyle anlatıyor:

“...Veysi dışarıda yaklaşık 7-8 dakikalık bir telefon görüşmesinden sonra ofise tekrar sinirli bir şekilde girip masa üzerinde bulunan kitap ve kağıtları yüzüme atarak ‘yarın bu tapu sıkıntısı çözülmezse hepinizi öldürürüm’ dedi. Veysi olarak söylenen 3. şahıs (silah taşıdığı söylenen) “şimdi yapalım, burada bekleyelim” dedi. Bu esnada Veysi (Nazlıcan) eli ile yüzüme sert bir şekilde vurdu ve ofisten ayrılırken bana ‘bir dahaki gelişimde Bülent için silahlı geleceğim, daha farklı geleceğim’…”

ifadenin devamında ağır küfürler yer alıyor.

Bir tarafta AKP’li bir müteahhit, diğer tarafta genç yaşına rağmen medya sektöründe kayda değer yatırımları olan bir isim… Sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.