AKP'li meclis üyesi tacize uğradı, Başkan 'abartmayın, giyiminize dikkat edin' dedi

Ankara Mamak’ta, bir belediye görevlisinin, AKP’li bir kadın meclis üyesine sözlü ve fiili tacizde bulunduğu, AKP'li Belediye Başkanı Murat Köse'nin ise ilgili meclis üyesine "Abartmaya gerek yok, siz de biraz giyiminize, kuşamınıza dikkat edin" dediği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, iddiaları Mamak Belediye Meclisi toplantısında gündeme getiren Mamak Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ferat Tokmak, Başkan Murat Köse’nin de olaydan haberi olduğunu söyleyerek, “Tacize uğrayan meclis üyesi arkadaşımıza ‘Abartmaya gerek yok, siz de biraz giyiminize, kuşamınıza dikkat edin’ dediniz mi?” sorusunu yöneltti.

Tokmak, “Belediye çalışanı R.D. adlı çalışanın, Köse’nin Özel Kalem Müdürü Mehmet Duran’ın talimatı ile bir AKP’li kadın meclis üyesine sözlü ve fiili tacizde bulunduğunu” iddia etti.

Tokmak, “Bir kadın başı açıksa ve giyimi kuşamı güzelse tacizi hak ediyordur size göre. Üstünüze düşeni derhal yapın. Sorumluları adalete teslim edin” dedi. Tokmak, AKP Genel Merkezi’nin de “Bu olayı kapatın” tutumuna girdiğini iddia etti. Araya giren Köse, olaya ilişkin değil, Tokmak’ın “üslubuna” yönelik açıklama yaparak “Böyle hassas bir konuyu ulu orta dile getirmek çok anlamsız. Kendinize yazık edersiniz” dedi.

Tokmak’ın, Köse’nin “Kendinize yazık edersiniz” sözlerini yargıya taşıyacağı öğrenildi. Köse, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada ise Tokmak’ın iftira attığını belirtti.