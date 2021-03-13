AKP’li meclis üyesi cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde yaşayan ve akli dengesi yerine olmadığı öne sürülen E.G., iki kişi tarafından farklı zamanlarda cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi oldu.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, E.G., psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde, “silahla tehdit edilerek götürüldüğü kırsal alanda, farklı zamanlarda Delice Belediyesi’nin AKP'li Meclis üyesi H.A.E. ve belediye işçisi A.Ö. tarafından istismar edildiğini” anlattı. Mağdurun ifadesine eşlik eden psikolog, “E.G.’nin anlattıklarının hayal ürünü olmadığı” yönünde görüş bildirdi.

Bunun üzerine soruşturma başlatan Delice Cumhuriyet Başsavcılığı, süphelilerin ifadelerini aldı.

Savcılık, şüphelileri “nitelikli cinsel saldırı” suçundan mahkemeye sevk etti. Delice Sulh Ceza Mahkemesi, “kuvvetli suç şüphesinin varlığı”, “çelişkili şüpheli beyanları” ve “delillerin toplanmamış” olması gerekçeleriyle şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmetti. Mahkeme, soruşturma tamamlanıp kamu davası açılana dek şüphelilere yurtdışı çıkış yasağı getirdi.