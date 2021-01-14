AKP'li meclis üyesi 8 milyon liraya 'ada' satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi olan AKP'li İsmail Karabiber, Sivas Suşehri'ndeki adayı 8 milyon TL'ye satışa çıkardı.

2005 yılında Kelkit Çayı üzerine kurulan Kılıçkaya Barajı’yla birçok arazi sular altında kalırken, rakımı yüksek olan 1000 dönümlük bölge ise çevresinin sularla kaplanmasıyla "ada" haline dönüştü.

Arazi o dönem DSİ tarafından ihale usulü satışa çıkarıldı. Söz konusu araziyi İsmail Karabiber, 6 ortakla birlikte satın aldı.

İstanbul'da yaşayan İsmail Karabiber, üzerinde ev de bulunan adaya 8 milyon TL fiyat belirledi. Ada için internet üzerinden satış ilanı verildi.

DHA'ya konuşan Karabiber, "2005 yılında DSİ'nin baraj yapımının ardından bütün köyler kamulaştırıldığı için yüksekte olan kısım su dolduktan sonra barajın ortasında ada şeklinde kaldı. Bu kalan ada ihaleye çıkarıldı ve biz de burayı aldık. Biz daha sonra buranın kara yolu bağlantısını yaptık. Bu bağlantıdan sonra bizim için burası çok daha verimli oldu. Burada şeker pancarı, nohut, arpa ve patates gibi tarım ürünleri üretiyoruz. Bizim burayı satma kararımızdaki en büyük etken biz 6 ortak bu arazinin değerlendirilmesi konusunda bir türlü fikri yönden uzlaşmaya varamadık" dei.