AKP'li Kurtulmuş'tan ABD'ye: Akıl dışı vahim bir karar

ABD'de Donald Trump yönetimi Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle uygulayacağı yaptırımları açıkladı. Yaptırım listesinde aralarında Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de olduğu 4 kişinin ismi var.

NTV canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yaptırım kararının tek taraflı bir karar olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Siyaseten kabul etmek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunu reddediyoruz. Akıl dışı vahim bir karar. Etkileri az olacak" dedi.

Bu tür yaptırımların Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirmeye yardımcı olacağını kaydeden Kurtulmuş, "Kötü komşu adamı ev sahibi yapar" diye konuştu.

'S-400'leri laf olsun diye almadık'

Hükümetin S-400'lere karşı tutumuna da değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bizim buradaki tavrımız açık. Bu kadar büyük paralar vererek aldığımız S-400'leri laf olsun diye almadık. Türkiye burnunun dibinde terör örgütlerinin olduğu bir ülke. Türkiye'ye karşı hava saldırısı düzenlendiğinde önleyecek bir gücümüz olması zorunlu. Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını karşılamıyorlar. Türkiye bir zorunluluk olarak S-400'e yönlendirilmiştir."

Kurtulmuş, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Bu adımların rasyonel olmadığını, ABD için de vahim sonuçları olacağını ABD'li siyasetçiler biliyorlardır. ABD, Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmek istemez" ifadelerini kullandı.

'Parti kapatmaların Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' çıkışına da değinen Kurtulmuş, "Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP'nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik. HDP'ye 'Terörle aranıza duvar örün' diyoruz. Parti kapatmaların Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" dedi.