AKP'li Kürşat Ayvatoğlu’na gözaltı kararı

AKP Çocukları adlı sosyal medya hesabından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme getirilmişti.

Ayvatoğlu’nun lüks bir aracın içinde uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler dün sosyal medyada gündem olmuştu.

Alican Uludağ'ın haberine göre, görüntülerin yayınlanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayvatoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bazı sosyla medya hesaplarında bir şahsın araç içinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin tespit edilmesi üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.KA. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

AKP'li Hamza Dağ'ın danışmanı açıklama yapmıştı

Görüntülerin ardından Hamza Dağ'ın danışmanı Muhammet Doğan, "Hamza Dağ'ın meclis kadrosuna bağlı 3 Danışmanı bulunmaktadır. 1. Danışmanı; Muhammet Doğan 2. Danışmanı; Abdürrahim Atasever 3. Danışmanı; Murat Gaygusuz. Genel Merkez Özel Kalemi ise; Kadir Altunkaynak'tır. Bunların haricinde danışmanı yoktur" açıklamasında bulunmuştu.

Konuya ilişkin Hamza Dağ ve Ayvatoğlu'ndan ise henüz bir açıklama yapılmadı.