AKP'li Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Dün "kokain değil, pudra şekeri" ifadesinin ardından serbest bırakılan eski AKP Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, araçta uyarıcı madde kullanırken yanında bulunan iki kişinin verdiği ifade sonrası bugün yeniden gözaltına alındı.

Lüks aracında uyarıcı madde kullandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu vakasına ilişkin polis ekipleri Ayvatoğlu’nun yanında kokain kullanırken bulunan iki kişiyi, İzmir ve Kastamonu’da gözaltına aldı.

'Maddeyi bize de temin ediyordu'

Ayvatoğlu'nun gözaltına alınan iki arkadaşı da Ayvatoğlu'nun görüntülerde kullanılanın "pudra şekeri" olmadığını, uyarıcı ve uyuşturucu madde olduğunu doğruladı. Araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri belirtildi.

Bunun üzerine savcılık talimatıyla Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı.

Ayvatoğlu, savcılık tarafından yeniden sorgulanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Soruşturma devam etmekte

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamadaysa şöyle denildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşılan videoda yanında bulunduğu tespit edilen diğer şüpheliler M.D., M.Y.M., D.O. ve U.K. hakkında başsavcılığımızca gözaltı talimatı verilmiş, şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller çerçevesinde ise Hamza Kürşat Ayvatoğlu bugün sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınarak hakkında TCK 188 ve devamı maddeleri kapsamında soruşturma genişletilmiştir. Başsavcılığımızca tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanması ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca kolluğa ek gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir"