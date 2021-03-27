AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, 'kokain değil, pudra şekeriydi' dedi, serbest bırakıldı

Lüks aracında kokain çektiğine ilişkin görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışmanı Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İfadesinde kokain kullandığını reddeden Ayvatoğlu, “Kokain değil pudra şekeriydi. Şaka yapıyorduk” dedi.

26 Mart’ta gözaltına alınan ve AKP Genel Merkezi’ndeki işinden de çıkartılan Kürşat Ayvatoğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından bugün Ankara Adliyesi’ne çıkarıldı. Soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınan Ayvatoğlu, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Ankara Gazetesi'nden Alican Uludağ'ın aktardığına göre Nöbetçi hâkimlik, Ayvatoğlu’na haftada bir karakola imza vermesi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ankara Gazetesi'nde yer alan haberde paylaşılan Ayvatoğlu ifadesi şöyle:

“Görüntülerdeki sürücü koltuğunda oturan beyaz gömlekli kişi benim. Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu’da benim haberim olmadan çekilmiş. Yanımda bulunan ve sesi gelen şahıslardan ön koltukta oturan kişi, benim çocukluk arkadaşım D.O. isimli şahıstır. Yine arka koltukta videoyu çeken kişi ise arkadaşım U.K.’dir. Bu iki arkadaşım da Kastamonu’da ikamet eder. Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir.

Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Benim kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım.

Bana şantaj yapıldı

Ben hiç kimseyi uyuşturucu maddeye özendirmedim. Çünkü ben bu görüntülerde uyuşturucu madde kullanmıyorum. Bu konuyla ilgili olarak mağdurum. Bana şantaj yapıldı. Bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunacağım.”

Öte yandan soL yazarı Tolga Binbay, Sağlık Bakanlığı, Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi Kılavuzu El Kitabı'na atıfta bulunarak Kokain için saptanma aralığının kan ve tükürük için ilk 24 saat, idrar için ilk 72 saate kadar, terde 30 güne kadar, saçta ilk günden sonra 250 güne kadar olduğunu belirtti.

"Kokain için saptanma aralığı:



- kan ve tükürük için ilk 24 saat,

- idrar için ilk 72 saate kadar,

- terde 30 güne kadar,

- saçta ilk günden sonra 250 güne kadardır."



Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi Kılavuzu El Kitabı, 2012, sf. 55. — Tolga Binbay (@TolgaBinbay) March 27, 2021

Başsavcılıksa şöyle bir açıklama yayınladı:

"Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında, bazı haber sitelerinde yayımlanan “pudra şekeri içti serbest kaldı” şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başsavcılığımızca şüpheli hakkında 26.03.2021 tarihinde TCK 190/2 ve 191/1 maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüphelinin kan, kıl ve idrar örneği alınmış olup madde kullanımına ilişkin rapor işlemleri devam etmektedir. Şüphelinin evi ve arabasında suç unsuru olabilecek deliller toplanmıştır. Akabinde ifadesi alınarak 27.03.2021 tarihinde mevcutlu olarak Başsavcılığımıza getirilmiştir. Dosya kapsamı ve delil durumuna göre değerlendirme yapılmış olup 5. sulh ceza mahkemesi tarafından şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve belirli yerlere başvuru şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca eylemin TCK 188 ve devamı maddeleri kapsamında olma ihtimali uyarınca soruşturma derinleştirilerek şüphelinin yanında bulunan ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."