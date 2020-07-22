AKP'li Kocasinan Belediyesi cami tapularına karşılık villa arsası alacak

AKP'li belediyeler kaynak sağlamak için camileri elden çıkarmaya devam ediyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5 caminin tapusuna karşılık, 100 bin m2'lik 4 villa arsa alınacağı öğrenildi.

Haberi köşesinden duyuran Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Kocasinan Belediyesi ile Milli Emlak Müdürlüğü arasındaki 'Kayseri pazarlığı' aslında ülkemizdeki ilklerden birisi. Milli Emlak Müdürlüğü, mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait 5 caminin tapusuna karşılık, Yamula Barajı'na nazır 100 bin M2'lik 4 villa arsası verecek. Hem de arsalar Yamula Barajı'nın marina şeridinde. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbaydar'ın ince hesabıyla belediyeye hem kıymetli arsa veriliyor, hem de camileri alan Milli Emlak Müdürlüğü, bunları Diyanet'e devredecek. Yani tam hülle yöntemi uygulanıyor" diye yazdı.

Saygı Öztürk, pazarlıkla ilgili tüm teknik detayların bitirildiğini vurgulayarak, "İzlenen 'Trampa' yöntemi. Yapılan takaslar hep tartışmalı olur. Rakamlarla dilediğiniz şekilde oynanır. Trampaya konu olan gayrimenkullerin değerleri yükseltebilir ya da düşük tutabilir. Bu öteden beri böyledir. İktidar partisinin belediye başkanına karşı tabii ki bilirkişiler onun yanında yer alır. Ortalama değerleri de alabilirsiniz. Bu tamamen tarafların vicdanına ve insafına kalmıştır" diye yazdı.