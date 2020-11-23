AKP'li Kocaeli Belediyesi'nden ulaşıma yüzde 16,7 zam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşıma zam kararı çıktı. Ulaşıma yapılan yüzde 16,7 oranında zam ile şehir içi tam bilet 3 TL'den 3,50 TL'ye, Tramvay tam ücreti 2 TL'den 2,5 TL'ye, Deniz ulaşımı ise 3,75 TL'den 4, 25 TL'ye çıkarıldı. Şehir içi öğrenci 1,60 TL'den 1,75 TL'ye, Tramvay öğrenci ücreti 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, Deniz ulaşımı öğrenci 2 TL'den 2,25 TL'ye çıkarıldı. Şehir içi indirimlilerin ücreti 2,25 TL'den 2,55 TL'ye, Tramvay ücreti 1,5 TL'den 1,75 TL'ye, Deniz ulaşımı ise 2,75 TL'den 3,10 TL'ye çıkarıldı.