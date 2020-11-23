AKP'li Kocaeli Belediyesi'nden ulaşıma yüzde 16,7 zam

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine yüzde 16,7 oranında zam yaptı.

Haber Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşıma zam kararı çıktı. Ulaşıma yapılan yüzde 16,7 oranında zam ile şehir içi tam bilet 3 TL'den 3,50 TL'ye, Tramvay tam ücreti 2 TL'den 2,5 TL'ye, Deniz ulaşımı ise 3,75 TL'den 4, 25 TL'ye çıkarıldı. Şehir içi öğrenci 1,60 TL'den 1,75 TL'ye, Tramvay öğrenci ücreti 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, Deniz ulaşımı öğrenci 2 TL'den 2,25 TL'ye çıkarıldı. Şehir içi indirimlilerin ücreti 2,25 TL'den 2,55 TL'ye, Tramvay ücreti 1,5 TL'den 1,75 TL'ye, Deniz ulaşımı ise 2,75 TL'den 3,10 TL'ye çıkarıldı.

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