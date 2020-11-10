AKP'li kaynaklar: Erdoğan günün sonunda Albayrak'ı partinin başına getirir

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Albayrak’ın istifası ile ilgili kapsamlı bir haber hazırlarken, ajansa konuşan AKP’li yetkililer yaşananları yorumladı.

İsmini açıklamayan bir AKP’li yetkili, “Bu şekilde bir istifa hem Erdoğan’a hem de partiye ciddi zarar verdi. Erdoğan, Berat beye çok büyük yatırım yaptı. Onun için birçok bakan ve bürokratı üzdü. Günün sonunda Erdoğan onu partinin başına getirecektir” yorumunu yaptı.

Reuters’a konuşan üç kaynak hafta sonu yaşananların istifaya giden süreçte kritik rol oynadığını iddia etti.

Ekonomi bakanlığında görevli bir yetkili, “Merkez Bankası’na atanan kişi Albayrak’ın birlikte çalışabileceği biri değildi, aynı ekonomik görüşe sahip değillerdi” dedi.

Reuters’a konuşan bir diğer üst düzey yetkili de, Albayrak’ın gidişinin kabinede ve cumhurbaşkanlığı yetkililerinde geniş çaplı bir değişimi tetikleyebileceğini öne sürdü.