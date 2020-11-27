AKP'li kaynaklar: Berat Albayrak bugün toplantıya katılmayacak

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen günlerde görevinden istifa etmişti. Albayrak'ın bakanlık görevinden ayrılmasına rağmen Varlık Fornu yönetimindeki görevinin sürdüğü öne sürülmüştü. Albayrak, istifa ettiği günden bugüne kadar da kamuoyu önüne çıkmamıştı.

Bugün Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı var. İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde saat 17.00'da gerçekleşecek toplantıya Berat Albayrak'ın katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor.

Odatv konuyu AKP Genel Merkezi kaynaklarına sordu. Kaynaklar Albayrak'In toplantıya katılmayacağını, Berat Albayrak'ın bu görevden de sağlık sorunları ve ailesine zaman ayırmak istemesi nedeniyle "affını istediğini" söyledi.