AKP'li isimden 'Kürşat Ayvatoğlu' itirafı: Beş tane on tane değil, bizde böyle çok adam var

AKP'nin "genel merkez çalışanımız" dediği Kürşat Ayvatoğlu'nun sosyal medyaya yansıyan uyuşturucu ve zenginlik görüntüleri büyük tepki çekmiş, Ayvatoğlu gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin önceki gün AKP içinden birçok açıklama gelirken, AKP'nin sosyal medya trollerinden olan 'Diriliş Postası' gazetesi yazarı Tuğrul Selmanoğlu da bir açıklama yaptı.

"Kürşat Ayvatoğlu meselesi can sıkıcı. İşin kötü tarafı ne biliyor musunuz, bir tane değil, bizde böyle çok adam var" itirafında bulunan Selmanoğlu, "Bunlar nasıl ayıklanır bilmiyorum, bir tane iki tane değil, beş tane değil on tane değil. Bunları 100 metreden tanıyorsun ama bir şey diyemiyorsun" ifadesini kullandı.