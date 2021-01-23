AKP'li isimden 'Berberoğlu' açıklaması: Bu meselenin uzamaması gerek

MİT Tırları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezası aldıktan sonra Meclis’te milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında AYM ikinci kez hak ihlali kararı verdi.

İlk karara yetkisi olmamasına karşın yerel mahkemenin "direnme" kararı sonrası AYM'den benzer bir karar daha gelirken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın AYM kararının uygulanmasına yönelik açıklamaları sonrası, üst düzey bir AKP'li isimler konuştuğunu belirten Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, kendisine, "Artık bu meselenin uzamaması gerek. Yerel mahkemenin direnmesi doğru olmaz. Bunlar aşılması gereken konular. Bu mesele artık Türkiye'nin ayak bağı olmamalı" denildiğini aktardı.