AKP'li Işılak'tan partisine şarkı: Fırsatı bulunca her haltı yeriz

‘Dombra’ şarkısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlayan AKP'li Uğur Işılak 'Öz Eleştiri' isimli şarkısıyla gündem oldu.

Haber Merkezi

Daha önce "Dombra" şarkısını AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlayan eski AKP İstanbul milletvekili Uğur Işılak, partisini eleştirdiği öne sürülen bir şarkı ile gündeme geldi.

AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak bir dönem mecliste görev alan Işılak, basına verdiği demeçte, "Meclis'e uyumaya gitmiyorum. Belli hayallerle gidiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Işılak’ın Mart ayında çıkardığı şarkı, yeniden gündeme geldi.

Söz ve müziğin kendisine ait olduğu “Öz Eleştiri” isimli parça partisine eleştiriler içeriyor. 

Söz konusu şarkının sözlerinin bir bölümü şöyle;

Yürekte yara yok, sözlerde tesir
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı
En derin mânâlar maddeye esir
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı
***
Belki delirmedik ama kudurduk
Nefsimize göre bir dünya kurduk
Zevkin de keyfin de dibine vurduk
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı
***
İliklere kadar girdi siyaset
Fikir müflis, vizyonumuz hamaset
Önyargının adı oldu feraset
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı
***
Ufuk olmayınca dünden dem vurduk
Yarını olmayan günden dem vurduk
Biraz sıkışınca dinden dem vurduk
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı
***
Düzenbaz diriler düşünce gözden
Ölülerden medet umduk bu yüzden
Âlâ düşman mı var ki bize bizden
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı
***
Bozacının şahididir şıracı
Nereye el atsan durum çok acı
İbadetler bile reklam aracı
Tükettik her şeyi neyimiz kaldı
***
Mülkün kölesiyiz, makamın kulu
Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu
Müzeye kaldırdık sağ ile solu
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı
***
Dünyayı verseler yine yetmiyor
Tamahkâr olunca istek bitmiyor
Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı
***
Ömründe bir kalbe dokunmayanlar
İnsandan, insaftan, halden ne anlar
Masal olup gitti güzel zamanlar
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı
***
İşiten sağırlar, gören körleriz
İş lafa gelince esip gürleriz
Fırsatı bulunca her haltı yeriz
Tükettik her şeyi neyimiz kaldı
***
Mefhumu öldürdük, ruhumuz yasta
Kibrimiz dorukta, kalbimiz hasta
Vefadan eser yok, sabır iflasta
Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı