AKP'li Işılak'tan partisine şarkı: Fırsatı bulunca her haltı yeriz

Daha önce "Dombra" şarkısını AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlayan eski AKP İstanbul milletvekili Uğur Işılak, partisini eleştirdiği öne sürülen bir şarkı ile gündeme geldi.
AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak bir dönem mecliste görev alan Işılak, basına verdiği demeçte, "Meclis'e uyumaya gitmiyorum. Belli hayallerle gidiyorum" açıklamasında bulunmuştu.
Işılak’ın Mart ayında çıkardığı şarkı, yeniden gündeme geldi.
Söz ve müziğin kendisine ait olduğu “Öz Eleştiri” isimli parça partisine eleştiriler içeriyor.
Söz konusu şarkının sözlerinin bir bölümü şöyle;