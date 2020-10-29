AKP'li Işılak'tan partisine şarkı: Fırsatı bulunca her haltı yeriz

Daha önce "Dombra" şarkısını AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlayan eski AKP İstanbul milletvekili Uğur Işılak, partisini eleştirdiği öne sürülen bir şarkı ile gündeme geldi.

AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak bir dönem mecliste görev alan Işılak, basına verdiği demeçte, "Meclis'e uyumaya gitmiyorum. Belli hayallerle gidiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Işılak’ın Mart ayında çıkardığı şarkı, yeniden gündeme geldi.

Söz ve müziğin kendisine ait olduğu “Öz Eleştiri” isimli parça partisine eleştiriler içeriyor.

Söz konusu şarkının sözlerinin bir bölümü şöyle;

Yürekte yara yok, sözlerde tesir

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

En derin mânâlar maddeye esir

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

Belki delirmedik ama kudurduk

Nefsimize göre bir dünya kurduk

Zevkin de keyfin de dibine vurduk

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

İliklere kadar girdi siyaset

Fikir müflis, vizyonumuz hamaset

Önyargının adı oldu feraset

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

Ufuk olmayınca dünden dem vurduk

Yarını olmayan günden dem vurduk

Biraz sıkışınca dinden dem vurduk

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

Düzenbaz diriler düşünce gözden

Ölülerden medet umduk bu yüzden

Âlâ düşman mı var ki bize bizden

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

Bozacının şahididir şıracı

Nereye el atsan durum çok acı

İbadetler bile reklam aracı

Tükettik her şeyi neyimiz kaldı

***

Mülkün kölesiyiz, makamın kulu

Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu

Müzeye kaldırdık sağ ile solu

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

Dünyayı verseler yine yetmiyor

Tamahkâr olunca istek bitmiyor

Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

Ömründe bir kalbe dokunmayanlar

İnsandan, insaftan, halden ne anlar

Masal olup gitti güzel zamanlar

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

***

İşiten sağırlar, gören körleriz

İş lafa gelince esip gürleriz

Fırsatı bulunca her haltı yeriz

Tükettik her şeyi neyimiz kaldı

***

Mefhumu öldürdük, ruhumuz yasta

Kibrimiz dorukta, kalbimiz hasta

Vefadan eser yok, sabır iflasta

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı