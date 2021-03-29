AKP'li Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Yakın ekibimde değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk'ün Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Dağ, lüks arabada uyarıcı madde kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu'nun genel merkezde çalıştığını, yakın ekibinin içinde çalışan biri olmadığını belirterek, "İfadelere bakılırsa kendi içlerindeki mesele, arkadaşları ile ilgili konu. Orada birtakım şantajlar elimizde görüntüler var gibi bir takım şeyler söylenmiş" dedi.

'Bundan çıkaracağımız dersler var'

AKP'li Dağ şunları söyledi:

"10 senedir vekiliz. Benim danışmanım zaten belli. Genel merkeze gelince Özel Kalem Müdürüm de belli. Bu arkadaş yakın ekipte çalışan biri değil. Kastamonu Belediyesi'nde çalışan, babası yok. Bu anlamda genel merkezde çalışsın diye referans oldu. Ar-Ge biriminde çalışan bir arkadaş. Devir teslim törenlerinde orada bulunması söz konusu oldu. Bundan çıkaracağımız dersler var. Partiye alırken başka araştırmalar da yapması lazım partinin. Bundan sonra çok daha dikkat etmeyi gerektirecek bir durum var. Bu mevzudan haberdar olur olmaz ki sosyal medyadan değil, direkt bize gelmiş olsaydı bu kişinin işine yine son verirdik. Bunda bir gram tereddüt edecek durum partimizde siyaset yapan hiçbir insanda söz konusu olamaz. Cezai bir süreç söz konusu olduğu için takip etmeye devam ediyoruz."

"Olası bir davaya müdahil olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hukuki olarak suçtan zarar gören kavramına oturmuyor" yanıtını veren Dağ, "Ortaya çıkan görüntülerden tabanımızda üzülenler oldu. Onlardan helallik istiyorum. Asıl mesele böyle bir konu gündeme geldiğinde hangi partinin nasıl hareket ettiğidir" şeklinde konuştu.