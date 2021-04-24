AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüz ihale

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 9 Aralık 2020 tarihinde "Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Doğal Gıda Ürünleri Satın Alım İşi" konulu ihalenin işlem süresini başlattığını duyurdu. İhaleyi ise tek geçerli teklifi veren "Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin aldığı görüldü.

Cumhuriyet'ten Zeynep Çam'ın haberine göre, ihalenin detayları incelendiğinde sözkonusu ihalenin işlem süresinin, ihale tarihinden 2 gün önce başlatıldığı görüldü.

Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ihale bilgilerine göre, 2 milyon 668 bin 750 lira bedeli olan ihalenin sözleşme bitiş tarihi olarak 11 Aralık 2020 olarak gösterildi.

Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, "2 Milyon 668 bin liralık doğal gıda ürünleri ihalesi yapılmış. Geçerli teklif sayısına bir katılımcı olduğu, iş süresinin ise 4 gün olduğu ihalenin EKAP kayıtlarına göre; 7 Aralık'ta iş başlatılırken 9 Aralık'ta ihale yapılmış. İşin bitişi 11 Aralık. Zahmet edip o gün sözleşme imzalanmış. Bu ihalenin tüm kayıtları EKAP'ta yer alıyor. İhale Kanunu'nun 3 A maddesi, istisnai maddelerden biridir. Bu ihale de o maddeye dayandırılarak yapılmış. Bu nedenle ihaleyi EKAP'ta aratırken istisnai olarak seçmediğiniz sürece göremezsiniz" dedi.