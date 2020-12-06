AKP'li Fatma Şahin'den yoksullukla boğuşan yurttaşa çözüm: Televizyon hediye etti

Gaziantep'te evinde televizyon olmadığı için sokağa çıkma yasağından haberi olmayan ve ayakkabı boyamak için sokağa çıkan bir yurttaşın sorunlarına AKP'li Fatma Şahin ilginç bir "çözüm" buldu.

Evinde 4 çocuğu olduğunu, aç olduğunu ve ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen yurttaşa AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yurttaşa çözüm olarak televizyon hediye ettiğini açıkladı.

Fatma Şahin konuyla yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar. Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse..." dedi.

Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar.



Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse... https://t.co/WmtNE0Uhvh — Fatma Şahin (@FatmaSahin) December 5, 2020

Evli ve 4 çocuk babası olan ve evde televizyonu olmadığı için kısıtlamalardan haberinin olmadığını söyleyen Orhan Özcan, "Ben 11 senedir buradayım. Bekarlığımdan beri aynı işi yapıyorum. Bir gelirim yok, maaş almıyorum. Yalan söylemiyorum. Çocukta değilim, yaşım 43. Bu işle evimi geçindiriyorum. Ne yapayım kime gidip el açayım” demişti.