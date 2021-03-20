AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya: 'Ankara Sözleşmesi' hazırlıyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AHaber'de Gündem Özel adlı programda çeşitli açıklamalar yaptı. AKP'nin kurulduğu günden bu yana "kadını ve aileyi merkeze oturtan bir siyasi hareket" olduğunu iddia eden Kaya, kadın haklarının teminatı için İstanbul Sözleşmesi'ne ihtiyaç olmadığını, Türkiye'nin hukukuyla, iç mevzuatıyla, anayasal düzenlemeleriyle 'kadınların hakkını koruyacak güce' sahip olduğunu savundu.

"Aileye değer veren, güçlü bir aile hedefleyen" çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kaya, "Ankara Mutabakatı denilen yeni bir çalışmayı ortaya koyacağız inşallah, planlıyoruz. Bu konuda çalışmaları başlattık. Esas olan Kadının korunması anlamında iç hukuk düzenlememiz neyi gerektiriyorsa yapmak durumundayız." dedi.

AKP'li Kaya şöyle konuştu:

"Bugün işlevsiz hale geldiğini görüyoruz İstanbul Sözleşmesi'nin. Farklı tartışmaların gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine yeni bir çalışmanın söz konusu olması gündeme gelmiştir."

Kaya ayrıca muhalefet partilerinin imzalandığı sırada İstanbul Sözleşmesi'ni sahiplenmediğini savundu.

Kaya şöyle devam etti:

"Daha sonra İstanbul Sözleşmesi farklı tartışmaların mecrasına çekildiğinde muhalefet de farklı anlamlar yüklemeye başladı. 'İstanbul Sözleşmesi olmazsa bütün kadınlar mağdur edilecek, haksızlığa uğrayacak, şiddet meşru hale gelecek' gibi akıl almaz ve kabul edilemez iddialar ortaya atılıyor. Böyle bir şeyin olması asla ve asla mümkün değil. 6284 sayılı yasamız gereğince kadını koruma kararları yürürlükte. Yasalarımızda değişen bir şey yok. Yasalarımızda kadına karşı şiddet konusunda her şey mevcut. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi bu yasaları yürürlükten kaldırmıyor.

Gelinen noktada sözleşmedeki bazı kavramların, Türkiye'nin aile yapısını hedef alan, toplum ve aile değerlerine uygun olmayan eylemlerin ve söylemlerin olduğu noktaya çekildiğini gördük. İstanbul Sözleşmesi, bazı odaklar tarafından cinsiyetsizliğin ve kadın ile erkek düşmanlığının arka planı haline getirildi. Bu bakımdan sözleşmenin feshedilerek kadın hakları ve kadına şiddetle mücadele konusunda kararlılıkla çok daha iyi ve net adımlar atmaya devam edeceğiz"