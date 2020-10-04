AKP'li Eyüpsultan Belediyesi dere yatağına cami yapıyor

İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Göktürk Mahallesi'nde, dere yatağında bulunan 2 dönümlük arazi, yeşil alan olarak bırakıldı. İSKİ, bölgenin dere yatağında olduğunu, taşkın tehlikesi bulunduğunu belirledi ve buraya hiçbir biçimde inşaat yapılmamasını istedi. Ancak AKP'li Eyüp Sultan Belediyesi, bu alanda kültürel tesis ve cami yapımına başladı.

Sözcü'nün haberine göre İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bölge sakinlerinin, “Bina nedeni ile derenin yatağı değişecek, yukarı mahallelerden gelen sel suları mevcut binaları basacak” endişesini taşıdıklarını söyledi. Türkkan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şunları söyledi:

"İSKİ'nin 1885 parsel numaralı alanla ilgili yaptığı uyarıda, 'Yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmamalıdır' denildi. Mahalle sakinleri, İSKİ raporu dikkate alınmadan Eyüpsultan Belediyesi'nce 24 Temmuz 2020 tarihinde ruhsat izni verilerek yapımına başlanan bu inşaatın durdurulması ve burada yapılan idari işlemin iptali için İdare Mahkemesi'nde dava açtı ancak inşaat sürüyor. Böylesine hassas bir bölgedeki yapılaşma nedeniyle yaşanacak risklere karşılık ne tedbir alınacaktır?”