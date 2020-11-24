AKP'li eski vekil Disiplin Kurulu'na sevk edildi

AKP Merkez Yürütme Kurulu, 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ı, Disiplin Kurulu'na sevk etti.

AA'nın haberine göre, AKP Merkez Yürütme Kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Arslan, geçtiğimiz hafta BBC’ye verdiği demeçte ”15 Temmuz kimyamızı bozdu bizim. İlk aşamada askeri vesayet vardı, adım atamıyorduk. Ne zaman ki askeri vesayeti ortadan kaldırdık, orada yılana sarıldık. İş birliği yaptık. Onların yargıyı kullanırken kullandığı bütün taktikleri, araçları, biz kullanmaya başladık, can havliyle” demişti.