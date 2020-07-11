AKP’li Esenler Belediyesi’nin harcamalarının adresi bulunamadı

Borç miktarı 240 milyon lirayı aşan AKP’li Esenler Belediyesi’nin 2019 yılı içerisinde yaptığı harcamalar tartışma yarattı.

Esenler Belediyesi’nin önceki gün yapılan meclis toplantısında 2019 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Rapora göre sadece faiz gideri 8,5 milyon lira olarak belirlendi. Borçlarını taşınmaz satarak kapatmaya çalışan belediye, tam 66 bin 842 ton asfalt döktü, 1,8 milyon milyon çiçek, 73 bin çalı ve süs bitkisi dikti.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Esenler Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Kemal Şahin, “Ana arter ve caddeler İBB’nin görevi. Peki, siz bu asfaltı nereye döktünüz? Bu bitkileri nereye diktiniz” dedi.

'Belediyenin taşınmazlarını satarak günü kurtarmaya çalışıyorsunuz'

Şahin, belediyenin mali bütçesinin 375 milyon 100 bin lira, toplam borcun ise 244 milyon 863 bin lira olduğunu belirterek borç batağında olduğunu söyledi. Belediyenin sadece faiz giderlerinin 8 milyon 520 bin lira olduğuna dikkat çeken Şahin, “Taşınmaz satış geliri 114 milyon 569 bin lira olarak görülmektedir. Taşınmaz bütçe gelirinden elde edilen miktar gerçekleşen bütçe gelirinin yaklaşık yüzde 33’lük kısmına denk gelmektedir. Bütçeyi denkleştirmedeki bu çabanızın her zamanki gibi gayrimenkul satışlarından olduğu anlaşılmaktadır. Belediyenin taşınmazlarını satarak günü kurtarmaya çalışıyorsunuz” dedi.

'2 milyon liralık bitkiyi nereye diktiniz?'

Faaliyet raporunun “Cari Transferler” bölümünde “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” kaleminin 2 milyon 117 bin 403 lira olduğunu vurgulayan Şahin, “Bu kuruluşlar kimlerdir, bilmek istiyoruz” diye sordu. Şahin dökülen asfalt miktarını 66 bin 842 bin ton olduğunu belirterek, “Bir kamyon 20 ton asfalt aldığına göre 3 bin 342 kamyon asfalt yapmaktadır. Ana arterler ve caddeler İBB’nin görev alanında olduğuna göre, bu durum çok manidar. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 3 bin 342 kamyon 66 bin 842 ton asfaltı nereye döktüğünü açıklamasını istiyorum? Park Bahçeler Müdürlüğü’nün mevsimlik dikilen çiçek adedi 1 milyon 800 bin, dikilen çalı ve süs bitkisi sayısı 73 bin 38 adettir. Bu bitkileri nereye diktiniz?” diye konuştu.

İstanbul’un 39 ilçesinde cemevi olmayan 3 ilçeden birinin Esenler olduğuna dikkat çeken Şahin, 13 Haziran 2019’da tarihinde 3 Alevi derneği ile imzalanan 12 maddelik protokolün meclisten oybirliği ile geçtiğini anımsatarak neden cemevi yapılmadığını da sordu. Talep edilmesine karşın CHP grubunun mecliste odası bulunmadığını dikkat çeken Şahin, “İstanbul’un 39 ilçe belediyesi içinde sadece Esenler Belediyesi’nde CHP meclis grup odası bulunmamaktadır. Bu da sizin demokrasiye karşı tavrınızı göstermektedir” dedi.