AKP'li Erdoğan'ın 23 Nisan mesajında 15 Temmuz vurgusu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla bir açıklama yayınladı. ''Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" diyen Erdoğan, "Meclisimiz, 23 Nisan 1920 tarihinden bugüne kadar birçok badire atlatmış, Millî Mücadelede şerefle kazandığı 'gazilik' payesini, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ikinci kez almıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında 15 Temmuz vurgusu yapan AKP'li Erdoğan, "Darbe, cunta, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına maruz kalan, son olarak da 15 Temmuz 2016’da hain FETÖ’cüler tarafından bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir" dedi.