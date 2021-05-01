AKP'li Elitaş'tan 'lebaleb' kongre yorumu: Yapılması gerekiyordu yaptık

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin gerekli tedbirler alınmadan yapılan ve tepkilere neden olan kongrelerine ilişkin "O günkü şartta yapılması gerekiyordu onu yaptık" dedi.

Elitaş, "Kongreleri yaparken salgında iyiye doğru gidiş şeklinde görmüştük süreci. Kongreler öncesinde test yaptırdık. Salgında etkisi ne kadar oldu? Eleştirilebilirler" şeklinde konuştu.

'HSK'ya muhalefetten iki üyeyi uygun görüyoruz'

Habertürk TV'de konuşan Elitaş şunları söyledi:

"HSK üye adaylarının doğrudan doğruya Cumhur İttifakı'nın önerileriyle değil mutabık kalacağımız muhalefetten iki üyeyi uygun görüyoruz. CHP ve İYİ Parti ile uzlaşma niyetimiz var. Biz siyasi parti grupları olarak sadece tavsiyede bulunabiliriz. Milletvekilleri arkadaşlarımız istediklerine oy verirler. Grup kararı almak mümkün değildir. Bugün uzlaştık diyelim. 4 sene sonra yapılacak seçimlerde yine teamül ortaya koymak gerekecek. Dayatma yerine uzlaşmayı getirelim diyoruz.

'Genelge Emniyet görevlilerinin selameti için yapıldı'

Görevini yapan polisle ilgili algı operasyonu yapıldığında emniyet görevini yapmaktan imtina edebilirler. Genelge kanuna dayalı olarak çıkarılır. Emniyet teşkilatında çalışan görevlilerin görevini hakkıyla yapmalarının yolunun açılması lazım. ABD'de davadaki polis görüntülerinin infial uyandırmıştı. ABD'de emniyet güçlerinin adamın boynuna basması eleştirilmiyor. Zanlının boynuna basarak, boynunun kırılıp, nefessiz kalmasından dolayı ölmesi eleştiriliyor. Bana biri saldırıyor, bu saldıran kişiyi emniyet teşkilatı tarafından bertaraf etmesi gerekiyor. Önce rica edecek, lütfen diyecek, arkasından 'yapma' deyip gerekli tedbirleri alacak. Sonuçta bu emniyet görevlilerinin selameti için yapılmış bir durum."

'Mesela cumartesi pazar beyaz eşya satan yerler de kapalı'

Bence haksız bir değerlendirme yapılıyor. Alkol konusuyla ilgili bugün bir televizyonda CHP genel başkan yardımcılarından birini dinledim. Diyor ki, 'bize öyle bir tuzak kuruyorlar ki, eğer bir 'niye alkol yasağını koydunuz' dersek, mübarek ramazanda CHP'nin algılanması için, milletin zihnindeki dinle alakalı pozisyonlarının netleştirmek için bir tuzaktır, onun için konuşmuyorum' ifadelerini kullanıyor.

Dün İçişleri Bakanımızla konuştum, mesela cumartesi pazar günü züccaciye, beyaz eşya satan yerler kapalı. Büyük marketlerde televizyon var, çatal kaşık, tencere tava var. İnsanların içki içme güdülerine engel oluyorsunuz değerlendirmesi haksız bir değerlendirme.

Esnaf bize züccaciye kısmı da kapansın, sadece peynir, zeytin, şarküteri kısımları açık olsun. Çünkü bana gelecek müşteri oraya gidiyor' diyor."