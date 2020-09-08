AKP'li Dağ'dan 'iç rahatlatan' açıklama: Yanan ağaçlar mangal kömürü olarak ekonomiye kazandırılacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, geçtiğimiz günlerde otluk alanda yangın çıkması sonucu 58 aracın ve ormanlık arazinin zarar gördüğü Ekmeksiz Plajı çevresini ziyaret etti.

Mağduriyet yaşayanların sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü ileri süren Dağ, “Manipülasyonlar, çalışmaları gölgeleme çabasının ürünüdür. Bu alanlarda yeşillendirme faaliyeti yürütülecektir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Seferihisar’da bulunan Ekmeksiz Plajı’nda yangın çıkmış, bu yangında ormanlık alan ve 60’a yakın araç zarar görmüştü.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yangının çıktığı bölgeye giderek orada incelemede bulundu.

Birgün'ün haberine göre yaptığı incelemenin ardından açıklama yapan Dağ, “Burada yaşanan orman yangınına Orman İtfaiye Birimi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale etmiş ve kısa bir süre içerisinde yangını kontrol altına almıştı. Yangın sebebiyle hem vatandaşlarımız hem de işletmecilerin mağduriyet yaşadıklarını biliyoruz. Bu mağduriyetin giderilmesi için ilgili kurumlarımızca çalışmalar yürütülmektedir. Bununla birlikte; her orman yangını sonrasında olduğu gibi bu yangın sonrasında da birileri tarafından bu alanın imara açılması konusuyla ilgili dedikodular üretilmektedir. Bunlar manipülasyondur ve yapılan çalışmaları gölgeleme çabasıdır. Yangının gerçekleştiği alanda zarar gören ağaçlar, sonbaharda kesilecek ve mangal kömürü olarak kullanılması için ekonomimize kazandırılacak, bölgede ise yeşillendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda yangın çıkan alanın yakınında yer alan makilik arazide de yeni fidanların dikimiyle yeşillendirme yapılacaktır” dedi.