AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan TMO'nun fındık alım tarifesini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olmayacağının sinyalini veren Erdoğan "Temizlik, maske, mesafe kurallarından bayramda da asla taviz vermiyoruz" dedi.
Konuşmasının önemli bir bölümünü Ayasofya'ya ayıran Erdoğan "Ayasofya'nın hangi şartlar altında camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürülmesinin bir anlamı olmadığına, kalmadığına inanıyoruz" dedi.
Erdoğan fındık alım fiyatlarını da açıkladı.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
- Kurban kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için bayramın 2. ve 3. günlerinin de değerlendirilmesini istiyoruz.
- Temizlik, maske, mesafe kurallarından bayramda da asla taviz vermiyoruz. Sıkıntılı ve zahmetli olduğunu bildiğimiz bu kuralları kendimizin ve sevdiklerimiz için bu kuralları harfiyyen uygulayalım. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Güzel günler bizi bekliyor
- Dayatmayla karşımıza çıkanlara cevabımızı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz.
- Ayasofya'nın hangi şartlar altında camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürülmesinin bir anlamı olmadığına, kalmadığına inanıyoruz.
- Fatih'in 1453 yılında camiye çevirdiği İstanbul'un gözbebeği Ayasofya milletimize, tüm Müslümanlara ibadethane olarak hizmet vermeyi sürdürecek. Buradan Müslümanlar dışında Hıristiyan alemi aynı şekilde gelip ziyaretlerini yapabilecektir.
- (Ayasofya'nın) Sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun şekilde ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz.
- Camilerimiz dini ve sosyal etkileriyle hayatımızda ne kadar çok yer tutuyorsa geleceğimize o kadar güvenle bakabiliriz.
Camilerimiz bu ülkenin silüetinde ne kadar öne çıkıyorsa hedeflerimize o kadar yaklaşıyoruz demektir.
- Ayasofya'da içeride ve dışarıda yapacağımız birçok çalışma var.
- Renove etme, restore etme tüm bu çalışmalarla birlikte Ayasofyamızı tüm insanlığa başta Müslüman alemi olmak üzere, Hristiyan alemine yeni haliyle inşallah takdim etmenin de heyecanı içindeyiz.
- Ayasofya'da 500 kişilik bir güvenlik ekibi sürekli orada görev yapacak.
- Yıllarca muhalefet saflarında mücadele etmiş bir siyasetçi olarak muhalefetin görevlerinin ne olduğunu iyi biliyoruz.
- (Muhalefete) Dikili ağacınız yok, boğazın altından tünel geçiririz buna karşı, Avrasya Tüneli'ni yaparsınız buna karşı; bir şeyi de siz yapın be.
- (CHP kongresine yönelik) Kongre yaptılar, sadece söyledikleri "biz geliyoruz"; nereye geliyorsun? Projen var mı?
- Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik.