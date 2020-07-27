AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan TMO'nun fındık alım tarifesini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada TMO'nun fındık alım tarifesini açıkladı. Konuşmasının önemli bölümünü Ayasofya'ya ayıran Erdoğan 'Ayasofya'nın hangi şartlar altında camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürülmesinin bir anlamı olmadığına, kalmadığına inanıyoruz' dedi.