AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'ın bahçesinde 'sürücüsüz otobüs'ü tanıttı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'ın bahçesinde test sürüşüne katıldı. AKP'li Erdoğan, kabine toplantısına, elektrikli otobüsle gittiklerini bildirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, ''Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz.'' mesajını paylaştı.

Erdoğan şu mesajı paylaştı:

"Her şey artık elektrikli dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Temiz enerjinin de ön adımları... Dünya temiz enerjiye gidiyor.

Bize de diyorlar iklim değişikliği noktasında neden adım atıyorsunuz diye? ABD adım atsın biz de atarız. Onlar atmaz biz atarsak sanayimizde durum ortada."