AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'la görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliği gibi konular görüşüldü ele alındı.

AKP'li Erdoğan konuya ilişkin Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Sevgili kardeşim, bugün Tesla ve SpaceX’in Kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldık.

Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve Milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz."