AKP'li Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Bütün dünyadaki küresel sistemi Covid salgını sarsmaya devam ediyor. Bugün yine çeşitli açıklamalar oldu. CHP Türkiye en kötü yöneten ülkedir vesair diye. Tabii ki onlardan hakkaniyet beklemiyoruz. Başka bir alemde, başka bir paralel evrende yaşıyorlar. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak bakımdan Türkiye etkili bir mücadele ortaya koydu. Şimdi ortaya çıkan haberler, bu virüsün mutasyona uğradığı şeklinde bir değerlendirme konusu oldu. Neticede birçok AB ülkesi İngiltere ile uçuşlarını durdurdu.
- Biz de uçuşlarımızı durdurduk. Halihazırda 96 ülke ile uçuşlarımız düzenli olarak sürüyor. Kovid'le ilgili bir süreç ortaya çıktığı zaman hiç şüphe yok ki bu tür önlemler alınacaktır. Umuyoruz ki aşılar kitlesel bir zaferin kazanılmasına imkan verir. Türkiye bu konuyu Sağlık Bakanlığımız üzerinden takip ediyor. İstanbul kontrolden çıkmıştı epey, ama tedbirler alındığında, birtakım sokağa çıkma yasakları konulduğunda bakın vakalarda düşme başladı. Bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımız için çok üzülüyoruz. Bir müddet maske, mesafeyle yaşamaya devam edeceğiz. Aşı gelse de bir müddet devam edeceğiz. Bütün bu süre içerisinde en büyük teşekkürlerimiz sağlık çalışanlarımız için.
- Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız var. Onların vazife malülü ve meslek hastalıkları olarak hızla takip etmemiz gereken bir konu. Sosyal koruma kalkanı altında çok sayıda nakit desteğinde bulundu. İstihdam ve üretimi desteklemek için hayata geçirilen paketler var. Hayatı korumak için almamız gereken tedbirler ve sosyal mesafe diyoruz. Aynı zamanda da hayatın döngüsünün devam etmesi için yürümesi gereken çalışmalar var."