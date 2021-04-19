AKP'li Çelik'ten 'insan kaçakçılığı' açıklaması: Aynı durum CHP ve İYİ Partili belediyelerde de varmış

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li belediyelerde ortaya çıkan "gri pasaportla insan kaçakçılığı"yla ilgili "Aynı durum CHP'li ve İYİ Partili belediyelerde de varmış" ifadesini kullandı.

CHP'nin Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezerviyle ilgili açıklamalarına ilişkin ise Çelik "Emekli amirallerin bildirisi konusundaki tavırlarını örtmek için 128 milyarı öne çıkarıyorlar" dedi.

"Türkiye'nin Suriye'den Ukrayna'ya paralı asker göndereceği iddiaları" hakkındaki bir soruya yanıt veren Çelik "Türkiye Rusya ile ilişkilerini bozmak için tutacak Suriye'den Ukrayna'ya savaşçı taşıyacak, bu mantıksız bir şey. Biz Rusya ile Suriye'de işbirliği yapıyoruz" dedi.

Partisinin MYK toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında konuşan Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- (Emekli amiraller) Bu süreç içerisinde AK Parti'yi, ima eden sayın Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'lilerden gelen asla kabul edemeyeceğimiz iddialar oldu. Bu metnin gece yarısı yayınlanmasında, değiştirilmesinde iktidarın sorumlu olduğu şeklinde açıklamalar yayınlandı.

- Sanki bu işin içinde bazı arkadaşlarımız varmış da, kumpas kuruluyor gibi baştan aşağı yanlış açıklamalar oldu..

- Bir bilgi varsa sayın Kılıçdaroğlu'nda, bunun içeriğine kim müdahale etmiş, yayınlanma zamanlamasını kim değiştirmiş, bu sorulması gereken sorudur.

- Eğer bildiri değiştiyse yayımlayanlara soracaklardır. İktidarın bizim partimizin bu şekilde suçlanması, bu eylemdeki gayrimeşruluğu örtmek için maalesef vesayetçi zihniyetin yeni bir ürünü olarak bu şekilde suçlamalara girişilmektedir. Değiştirildikten sonra diğer amiraller, 'ben bunun arkasındayım' diye tweeti niye atmıştır, sayın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı izahtır.

- (Dendias'ın ziyareti) Yunan Dışişleri Bakanı'nın kendi ülkesinin egemenliğinden bahsederken AB'den bahsettiğini gördük. AB'yi kalkan yapan açıklamayı ilk defa bir Dışişleri Bakanından görmüş oldum. Netice olarak bu sorunların neden çözülmediği anlaşıldı.

- (Mülteciler) 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi botlarını şişleyerek, sivil elbise giyip öldürmeye kalkarak, üzerlerindeki eşyalarını alarak, çıplak şekilde kara sularımıza ittiler.

- Peki benzin döküp yakmaya çalışan katile acil tepki ve cevap bekliyoruz. Sürekli olarak bizde böyle bilgi yok diyorsunuz. Bu 41 göçmen Allah'a şükür Türkiye'nin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır.

- (Afganistan konferansı) 24 Nisan-4 Mayıs arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Bu konferans Afganistan'da barış süreci ile ilgili. Türkiye, Katar, BM'nin eş düzenleyiciliğinde Afganistan ve Taliban arasında bu görüşmeler gerçekleşecek.

'Karadeniz'de çatışma istemiyoruz'

- (Karadeniz'de gerilim) Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın yoğun şekilde uğraştığı Ukrayna ile Rusya arasındaki ihtilaftır.

- Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yaptığı tahkimat gerilimi iyice yükseltti. Ukrayna'da 20 asker hayatını kaybetti. Buradaki gerilim, ABD Karadeniz'e savaş gemisi gönderecek mi, Montrö'ye göre bildirim yapıldı mı?, gemiler geri çekildi vs. bu gerilim giderek yükseliyor. Bu gerilimin Rusya, Ukrayna, AGİT arasında diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz.

- Biz Ukrayna'daki Kırım bölgesinin Rusya tarafından işgalini tanımıyoruz. Bununla ilgili tavrımızı açıkça ortaya koyuyoruz. Rusya ve Ukrayna ile önemli ilişkilerimiz var. Temmuz 2020'deki kapsamlı ateşkes anlaşmasına dönülmesini tavsiye ediyoruz sonuç olarak. Karadeniz'deki bu yoğunluk kimsenin faydasına olmayacaktır. Biz Karadeniz'de hiçbir çatışma istemiyoruz.

- (İsrail'in Gazze saldırıları) Kınamanın ötesine geçilip net bir şekilde tutum alınması gereken bir noktadayız. Kuşkusuz Filistin'in yanındayız.

- (CHP Sözcüsü Öztrak'ın 23 Nisan açıklaması) Atatürk'ün Meclis'in yetkilerini kaldırmak istemediğini ama Cumhurbaşkanlığı sisteminde Meclis'in yetkilerinin kalktığını iddia etmiş.

- CHP'li arkadaşımızın söylediği doğru değil. Onlar meclisin her kapatıldığı darbeye destek verdiler.

- Şimdi genel başkanlarının ima ettiği kumpası İçişleri Bakanımızın yaptığına sözü getirmiş. Aynen iade ediyoruz. Bizim tarihimizde kumpas yok.

- Bildiri yayınlanmış, emekli amiral çıkıp 'bunun altına imza atıyorum' diyor. Ona karşı buna karşı çıkanları kumpasla suçlayacaksınız. Demokratik tutumun arkasına başkalarını suçlayan yığınak yapmayacaksınız.

- (Sarıklı amiral) TSK'da soruşturma süreci devam ediyor. TSK kendi soruşturmasını tamamlamasın mı? O görüntüyü hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, meşru da kabul etmiyoruz arkadaşlar.

- (128 milyar dolar) Emekli amirallerin bildirisi konusundaki tavırlarını örtmek için 128 milyarı öne çıkarıyorlar. Kendi partilerin milletvekili onlara en güzel cevabı verdi.

SORU-YANIT

- (Yeni anayasa) Çalışma güçlü bir şekilde devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak beraber de çalışacağız bunu. Siyasi heyetler süreci tartışmaya devam edecek. Burada olgunlaştıktan sonra tabii ki diğer partilerle konuşacağız.

- (Kuzey Kıbrıs AYM'nin kararı) KKTC'de Anayasa Mahkemesi'nin kararı bize göre din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen bir karardır. Mevzuat böyle deniliyor. Değiştirirsiniz o mevzuatı. Orada bir sıkıntı varsa bunu değiştireceksin.

- Hiç kimse laikliği din ve vicdan hürriyetine aykırı ya da toplumsal barışı zedeleyecek şekilde yorumlayamaz. Türkiye'nin de atacağı adımlar vardır. Sayın Cumhurbaşkanı sayın Tatar'a bunun düzeltilmesini ifade etmiştir. Laiklik prensibi son derece değerlidir. O anayasa mahkemesi kararının laiklikle ilgisi yoktur.

- (Yerel yönetimler reformu) Cumhur İttifakı'nın iki kanadında da tartışılacaktır bu değişiklikler. Önyargısız samimi bir yaklaşım olursa her zaman geniş bir istişare ve uzlaşmayı arzu ederiz.

- Taslağın içeriğiyle ilgili bir şey söyleyemem. Pekçok argüman geldi, geliyor. Yerel yönetimlerle ilgili hemen hemen her tartışma sorunlar getiriliyor. Şu aşamada ilk müzakereyi yapıyoruz. Biraz olgunlaşınca sizinle paylaşımım olacaktır.

- (Türkiye'nin Suriye'den Ukrayna'ya savaşçı taşıyacağı iddiası) Türkiye Rusya ile ilişkilerini bozmak için Suriye'den Ukrayna'ya savaşçı taşıyacak, bu mantıksız bir şey.

- Biz Rusya ile güçlü komşuluk ilişkileri geliştirdiğimiz gibi Ukrayna ile de güçlü ilişkiler geliştiriyoruz.

- Biz çözümü diplomaside görüyoruz. Daha önce CHP'den bir arkadaşımız, emekli büyükelçi bir arkadaşımız Karabağ için söylemişti. Biz vekalet savaşlarının tarafı değiliz. Biz bu vekalet savaşı konusunda Türkiye'yi suçlayan devletlerin, istihbarat örgütlerinin, hangi grupların finanse ettiğini adlarıyla, adresleriyle biliyoruz. Bunu Suriye'de de biliyoruz, Libya'da da biliyoruz. Türkiye egemen bir devlettir, vekalet savaşına ihtiyacı yoktur.

- (Gri pasaport) Birkaç CHP milletvekili çıktı, 'Bunu AK Parti belediyeleri yapıyor' dedi. Şimdi bugün gördük aynı durum CHP belediyelerinde de varmış, bu pasaport meselesi. İYİ Parti belediyelerinde de varmış. Çıkıp özür dilemeleri gerekiyor. Kendi belediyelerinde çıktı. CHP Sözcüsü arkadaşımız İçişleri Bakanımızı suçluyor, 'gri pasaportları o vermiş, açığa çıkarılsın' diyor. İçişleri Bakanlığımız zaten açığa çıkarıyor.