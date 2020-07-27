AKP’li Çelik’ten 'hilafet' çağrısı sonrası açıklama: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimiz

Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yapmasının hemen ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirten Çelik, "Türkiye’nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlış. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimiz. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye’nin gündemi değildir" diye yazdı.

Çelik paylaşımlarında, "Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve büyük bir devlet olmasının yanı sıra, tüm dünyada 'bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Sorumluluğumuz ahlaki ve siyasidir. Siyasal temeli olmayan kamplaşmalar yerine ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.