AKP'li Çelik'ten bildiri açıklaması: Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da olduğu yerdeyken...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik emekli amirallerin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında neredeyse orada olduğu bir zaman diliminde, bunun bu şekilde yayımlanmasının ne şekilde masum bir tarafı olabilir" ifadesini kullandı.

Bildiriyi "siyasete müdahale teşebbüsü" diye niteleyen Çelik "104 civarında emekli amiral, Cumhurbaşkanımızın Ankara dışında olduğu bir zamanda, gece yarısı, geçmişteki muhtıra teşebbüslerini hatırlatır şekilde, aynı üslupla, aynı yöntemle çıkıyorlar, böylesine bir şey yayımlıyorlar. Bunun hiçbir tarafında bir masumiyet, bir vatanseverlik söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

"Bunun hiçbir şekilde hafifletilecek, küçük görülecek ya da masum sayılacak herhangi bir tarafı yoktur" diye konuşan Çelik muhalefetin açıklamalarını hedef alarak "Muhtıra siyasetini mutasyona uğratarak, tekrar devam ettirmeye başladılar. Çünkü bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler" diye konuştu.

Çelik "Türk siyasi tarihi şahittir, bu üslupla, bu içerikle gece yarısı ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında olduğu gibi, Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında neredeyse orada olduğu bir zaman diliminde, bunun bu şekilde yayımlanmasının ne şekilde masum bir tarafı olabilir" dedi.