AKP’li Çelik: Kılıçdaroğlu’nun yaptığı muhalefet değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani'nin bir gazetede yer alan fotoğrafından yola çıkarak, "Onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz, niye eğiliyor? Para için..." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri AKP cenahında tepkiyle karşılandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal söz konusu fotoğrafın videosunu paylaşarak, "Dostlarınızla birlikte saldırdığınız Lider, Dünya 5’ten büyüktür diyerek bölgesel ve küresel dik duruşun sembolü" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de videoyu paylaşarak "Kılıçdaroğlu’nun yaptığı muhalefet değildir. Türkiye Cumhuriyeti’ni küçük düşürmek için yalan üretmektir" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır. pic.twitter.com/irHjGGoF9B — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 8, 2020

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır.

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı muhalefet değildir. Türkiye Cumhuriyeti’ni küçük düşürmek için yalan üretmektir. Siyasi tarihimizde daha önce görülmemiş, kendi devletini küçük düşürme gayreti içinde olan bir yalan siyaseti görüyoruz.

Kılıçdaroğlu, daha önce de Sn. Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye ilişkin Türk heyetinin not tutmadığına dair aslı olmayan bir iddiada bulunmuştu. Bunun yalan olduğu ispatlanmıştı.

Maalesef CHP’nin yalan siyaseti, siyasi hafızayı anlık fotoğraf karelerine indirgeyen bir tükenmişliktir; 3 saniye öncesi ile sonrasını bir arada görme kapasitesine sahip değildir. Ancak yabancı devletlerin yapacağı türden kara propoganda yöntemleri bunlar.

CHP yönetimi, parti içi rekabeti dahi yalan üzerinden yönetmeye çalıştı. 'Beştepe'ye giden CHP'li' tezgahının kaynağı da CHP Genel Merkezi çıktı, yalanı tezgahlayan isimler CHP Kongresinde yerlerini korudu.

Kılıçdaroğlu, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de ve Libya’da Türkiye’nin statükoya eğilmesini isterken Cumhurbaşkanımız dimdik durdu. Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur. Cumhurbaşkanımız hakkında böyle konuşanlar aynaya baksın.

Neticede CHP yönetiminin, yalandan medet uman siyaset anlayışı gün geçtikçe farklı örneklerle karşımıza çıkmaktadır. Bu siyaset anlayışı zavallılıktır.

Cumhurbaşkanımız milletimiz adına devletimizin hak ve menfaatlerini temsil etmekte ve korumakta eğilmez ve bükülmez Türkiye siyasetini dirayetle yönetmektedir. İçerde Kılıçdaroğlu’nun ürettiği bu husumet ve yalan siyasetlerine rağmen Cumhurbaşkanımızın duruşu dimdik ayaktadır."

Kılıçdaroğlu bugün Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Erdoğan'ın Katar ziyaretinde Emir Tamim bin Hamad El Sani ile çekilen bir fotoğrafına ilişkin olarak şunları söylemişti: "Türkiye yönetilemez konumda, bugün bir fotoğraf var, Erdoğan'la yurt dışında bir yöneticinin fotoğrafı var, onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz, niye eğiliyor? Para için... Bu benim ağırıma gidiyor. Erdoğan bir siyasi rakibim, ama o bir başka devlet adamının önünde para için eğilmemeli."