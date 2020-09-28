AKP’li Çelik, Azerbaycan’a cihatçıların sevk edildiği iddiasına ‘provokasyon’ dedi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin Azerbaycan’a silah yardımı yaptığı ve cihatçı milislerin Suriye’den Azerbaycan’a gönderildiğine dair iddialara ilişkin “Ermenistan’ın yalanları” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün konuyla ilgili açıklamasının hedef alan Çelik, açıklamayı “Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyon” diye niteledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Habertürk TV'de Dağlık Karabağ’daki çatışmaları değerlendirirken, Türkiye ile Rusya’nın karşı karşıya gelebileceğini söylemişti. Çeviköz “Bir yandan Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı ve bazı söylentilere göre de bir takım milis, cihatçı grupların aktarımı varken, Rusya'dan da Ermenistan'a milis ve silah yardımı yapıldığı söyleniyor. Bunlar endişe verici. Bu bizim Suriye sınırındaki terörle mücadeleye benzemez, ciddi bir savaştır. Bölgesel bir savaşa evrilirse Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirebilir. Türkiye ve Rusya barışçıl çabaları öne çıkartarak birlikte hareket etmeleri gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

AKP’li Çelik ise bugün yaptığı açıklamada "CHP’de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz’ün ‘Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor’ şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur” dedi.

Çelik açıklamasında “Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir” ifadelerine yer verdi. Çelik “CHP tabanındaki vatandaşlarımız dünden beri Azerbaycan’a destek veren çok güçlü açıklamalar yapıyorlar. Türkiye tek yürek Azerbaycan’ın yanındadır. Sadece CHP yönetimi aksi yöndedir” dedi.

CHP'li Çeviköz ise, sosyal medya hesabından dün katıldığı programın videosunu paylaşarak "Dinlemek ve anlamak isteyenlerin bilgisine sunulur. Yalan haberlere inanmak isteyenler nasıl olsa anlamak istemeyeceklerdir" diye yazdı.