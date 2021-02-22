AKP'li Çalık: Pervin Buldan beni aradı

AKP'li milletvekili Öznur Çalık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Genel Kurul'da yaptığı konuşmanın ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın kendisini arayarak Soylu'nun konuşmasında sözünü ettiği diyaloğu sorduğunu belirtti.

Yazılı bir açıklamada yapan Çalık, Buldan'ın geçen hafta Salı günü "tanımadığı bir numaradan" kendisini aradığını belirterek şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu geçen hafta salı günü Gara operasyonuyla ilgili Mecliste verdiği bilgiler sırasında benim Pervin Buldan ile görüşmemi de anlatmıştı. O anlatımından sonra ben tanımadığım bir numaradan arandım. Telefonu açtığımda karşımdaki kişi kendisinin Pervin Buldan olduğunu söyledi. Bana, 17 Eylül 2015 tarihinde kaçırılan Semih Özbey’in durumuyla ilgili yaptığımız telefon görüşmesini hatırlamadığını söyledi. 'Telefon görüşmesi yapmadık ve ben böyle bir görüşmeyi hatırlamıyorum.' dedi.

Ben de bunun üzerine Pervin hanım ben size hatırlatayım diyerek, 'Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey 17 Eylül 2015 tarihinde kanser hastası annesini ziyaret etmek için görev yaptığı Rize’den memleketi Malatya’ya gidiyordu. Astsubayın güzergahındaki Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunu kapatan PKK’lı hainler yoldan geçen diğer araçlarla birlikte Özbey’in aracını da durdurup evladımızı kaçırdılar' dedim. Bu kez Pervin Buldan, 'Evet şimdi hatırladım' dedi. Sonra 'Ben misafir edilir bırakılır cümlesini kullanmadım' dedi. Ben de kendisine 'Daha bir dakika önce konuşmayı hatırlamayan birisisiniz, içeriğini nasıl hatırlayacaksınız' dedim. Ben görüşmenin içeriğini çok net hatırlıyorum. Çünkü ailenin yanında Pervin Buldan’ı aradım. Ailemiz de şahittir."

Çalık "Pervin Buldan önce o gün kimlerle görüştü ona bir cevap vermeli. Sonrasında PKK ile hiçbir bağımız yoktur sözüne açıklık getirmeli" ifadelerini kullandı.