AKP'li Cahit Özkan: Yatay çekimden dolayı kalabalık iç içe geçmiş yansıyor

AKP Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan, AKP 7. Olağan Kongresi'nde "maske, mesafe, temizlik" başlıklarına özenle dikkat ettiklerini savundu. "Burada bir vaka artışı falan olmayacağını" iddia etti.

Özkan, Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz sorularını yanıtladı. Yayında, salgın döneminde kongrelere getirilen eleştirilerle ilgili konuşan Özkan şunları söyledi:

"Salgın tüm dünyada sıfırlanmadığı süreçle Türkiye'de de bitmeyecek. Özellikle kongre alanına gelen tüm delegeler testlerden geçirilmiştir. Trübünlerde ise maske mesafeyi kontrol almaya çalıştık.

O kalabalıktan bir şekilde geçip kongre alanına biz de geldik. Orada yatay çekimden ötürü alan dar olarak görünüyor ve kalabalık iç içe geçmiş gibi yansıyor. Bu konuda bir hassasiyetimiz vardı orada riski artıracak bir durum yoktur.

Maske, mesafe, temizlik konusunu özenle dikkat ettik. Burada bir vaka artışı falan olmayacak."