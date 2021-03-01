AKP'li Cahit Özkan: Terörü destekleyen vekillerle ilgili gerekli adımları atacağız ​

AKP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkan, "Kadim devletimizin geleceği için anayasaya destek vermek işte bu acılarla dolu darbe ve vesayet süreçlerine en güzel cevap olacaktır. Sivil, demokratik, özgürlükçü, bizi bir arada tutacak, egemenlik haklarımızı koruyacak bu yeni anayasa; milletimizin beklentisi, siyasetin de milletimize borcudur" ifadelerini kullandı.

'Terörü destekleyen vekillerle ilgili adım atacağız'

Özkan, HDP'li milletvekillerinin Meclis gündemine gelen fezlekelerine ilişkin, "Bu topraklarda barış içinde yaşamamıza engel olmak isteyen, ucu dışarda olan terör örgütlerinin desteklediği, içimizde ve dışımızda dahili ve harici ne kadar Türkiye düşmanı varsa; terör suçları başta olmak üzere, anayasal düzenimize karşı suçlar başta olmak üzere şu anda parlamentomuzda yaklaşık 1300 dokunulmazlık dosyası bulunmakta. Meclis'e ulaşan fezlekelerle alakalı milletimiz bizlere, 'Anayasal düzene karşı suç işleyenlere sessiz mi kalacaksınız?' diye soruyorlar. Hukuk ve anayasa çerçevesinde, terör örgütünü destekleyen bütün milletvekilleriyle ilgili gerekli adımları atacağız. Bu anlamda hükümetimizin kararlılığı tamdır" dedi.