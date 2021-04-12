AKP'li Bozdoğan Belediyesi, TOKİ projeleri için 200 zeytin ağacını söktü

Aydın'ın AKP'li Bozdoğan Belediyesi, TOKİ'nin hazırladığı projelere yer açmak için 200 zeytin ağacını söktü. Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, "Bu ağaçları sökmek için gerekli izinleri aldık. Söktüğümüz ağaçları da belediyemizin başka bir arsasına dikiyoruz" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki gösteren yurttaşlar; “Burada hazır yetişmiş 25-30 senelik zeytin ağaçlarını kestiler. Hiç mi vicdanları sızlamadı. Bir zeytin ağacı kaç senede yetişiyor? Zeytin ağaçları kanunen korunuyor. Vatandaş bir zeytin ağacını kesemiyorken, belediye bir günde 200'e yakın ağacı önce kesti sonra yerinden söktü” ifadelerini kullandı.

'Gerekli izinlerimiz var'

Anka'nın haberine göre, Bozdoğan'ın AKP'li Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş yaptığı açıklamada, bölgede TOKİ konutlarının yapılacağını söyledi. Altıntaş, ağaç sökümlerini “İlçemiz Yenice mevkiinde TOKİ projemiz var. Belediye olarak kurumlardan gerekli izinlerimizi aldık. Zeytin ağaçlarını kesmiyoruz. Oradan söktüğümüz ağaçları belediyemizin başka bir arsasına dikim yapıyoruz. Başka ne amacımız olabilir ki biz ağaçları keselim” diye savundu.