AKP'li Bostancı'dan 'Ayvatoğlu' açıklaması

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, lüks arabada kokain çekerken görüntülenen ve ikinci kez gözaltına alınan AKP Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Partisine karşı "kötü örnek" üzerinden kampanya yapıldığını ileri süren Bostancı "trollerin işi" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bostancı şunları kaydetti:

"Hukuk dışı her kişi için adalet çalışır gereğini yapar.Toplumu temsil eden partilere karşı bir kötü örnek üzerinden kampanya yapmak ancak trollerin işi olabilir. Sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yitirilen akıl sadece kendine ve nihayetinde topluma ve demokrasiye zarar verir."