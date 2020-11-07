AKP’li belediyenin otobüs ihalesini AKP'li başkanın aile şirketi kazandı

AKP’li Gümüşhane Belediyesi, 8 otobüs için ihaleye çıktı ancak salgın nedeniyle yolcu taşıma işi düşünce 4 otobüs alınması kararlaştırıldı. İhaleye sadece Çimenler A.Ş. isimli firma teklif verdi. 4 otobüs alındı ve belediyeye teslim edildi. AKP’li Belediye Başkanı Ercan Çimen, teslim alınan otobüsleri sosyal medya hesabından paylaşıp, “Belediyemize kazandırarak halkımızın hizmetine sunduğumuz yeni halk otobüslerimizi teslim aldık” diye yazdı.

AKP’li Başkan Çimen, otobüs alımı için önce duyuru yapıldığı ve açık ihaleye çıkıldığını söyledi. Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre Çimen’e, “Kazanan firma amcaoğullarınızın mı?” sorusu soruldu.

Çimen, “İhale ulusalda yayınlandı ancak bir firma teklif verdi. İsteyen girebilirdi, Türkiye’de belki de 500’e yakın Isuzu bayi var. Amcazadelerimin (amca çocukları) firması ihaleyi kazandı. Her şey hukuki, açık ihale. Ben daha önce bu firmanın bayiliğini yapmıştım” ifadelerini kullandı.

Çimen, İller Bankası ödeneği ile 4 otobüs alındığını, otobüslerin yaklaşık 2.5 milyona mal olduğunu söyledi. 8 otobüs alımı planladıklarını, özellikle salgın döneminde şehirdeki öğrenci sayısının azalması nedeniyle otobüs seferlerinin düştüğünü belirten Çimen, “Peyderpey otobüslerimizi yenileyeceğiz. Şimdi 4 otobüs aldık, ilerleyen dönemde diğerlerini de değiştireceğiz” dedi.

Çimen’in özgeçmişinde Çimenler A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olduğu bilgisinin yer aldığı da görüldü. Yeni alınan otobüsleri inceleyen Çimen, “Şimdi 4 otobüs aldık, ilerleyen dönemde diğerlerini de değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.