AKP'li belediyenin milyonluk 'sur' inşaatı toprak kaymasına yol açtı

AKP’li Muş Belediyesi, 2018 yılında 1 milyon 817 bin TL harcayarak “şehre daha güzel bir görüntü kazandırmak için” betonla 11 metre yüksekliğinde 3 metre genişliğinde sur yaptı. Sur daha sonra da "doğal taşlarla" kaplandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Kale Mahallesi’nde betonla yapılan surda tonlarca beton kullanılması nedeniyle toprak kayması başladı. Bunun üzerine bu kez de alana fore kazık çakılması için TOKİ’ye ihale verildi. İhale bedeli ise açıklanmadı.

Betonla yapılan ve üstü taşlarla çevrilen surun etrafı çöplerle dolarken birçok kısımda ise yıkılmalar mevcut. Fore kazık çalışmaları nedeniyle surun bir kısmının ise yıktırılacağı belirtildi.