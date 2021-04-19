AKP’li belediyeler aracılığıyla 'insan kaçakçılığı' iddiaları

Malatya'da AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" projesi kapsamında Eylül 2020'de Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün aylardır ülkeye geri dönmedikleri ortaya çıkmıştı.

Elazığ Arıcak, Akçakiraz, Baskil, Ordu Korgan, Tokat Erbaa ve Bursa Yıldırım gibi ilçelerde de benzer olayların yaşandığı iddia edildi. Kocaeli Dilovası Belediyesi’nin Ekim 2020’de, Ankara Kızılcahamam Belediyesi’nin ise 6 Ağustos 2020’de, Almanya’nın Hannover kentine gezi düzenleme kararı aldığı belirlendi. İki belediyenin planladığı geziler, salgın nedeniyle gerçekleştirilemezken, Kızılcahamam Belediye Meclisi’ndeki karara 3 İYİP'li meclis üyesinin şerh koyduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, olayın yalnızca Yeşilyurt Belediyesi ile sınırlı kalmadığı, benzer olayların Elazığ Arıcak, Akçakiraz, Baskil, Ordu Korgan, Tokat Erbaa, Bursa Yıldırım gibi belediyelerde de yaşandığı iddia edilirken, bu ilçelerde de çeşitli dernekler aracılığı ile Almanya’nın çeşitli kentlerine geziler düzenlendiği ancak birçoğunun geri dönmediği öne sürüldü.

Merkezde iki isim iddiası

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, yaşanan olayların merkezinde iki Bingöllü isim var. Biri eski Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı, diğeri de Almanya’da yaşayan Ersin Kilit. İddiaya göre, yurtdışına gitmek isteyenler Ayrancı’ya yüklü miktarda ödeme yapıyor. Bu isimler, aracı belediyeler ve Almanya’daki Kilit tarafından düzenlenen gezi listelerine dahil ediliyor ve kendilerine hizmet pasaportu çıkarılıyor. Pasaportu alanlar, gezi ekibi ile birlikte yurtdışına çıkarılıyor. Daha sonra bu kişiler orada kalarak, iltica başvurusunda bulunuyor. Organizasyonun Almanya merkezinde ise Kilit ailesine ait şirketler olduğu öne sürülüyor. Ancak Ayrancı ve Kilit, iddiaları reddediyor.

Başarısız girişimler de var

Gerçekleşen olayların yanı sıra girişimde bulunulan ancak sonuçlandırılmayan geziler olduğu da öğrenildi. Ağrı’daki Doğubeyazıt Belediyesi’nin çalışmalarını başlattığı geziye ilişkin işlemlerin asıl niyetin anlaşılmasının ardından durdurulduğu belirtildi. Sonuca ulaşmayan girişimlerden ikisinin de Kocaeli Dilovası ve Ankara Kızılcahamam belediyelerinde yaşandığı öne sürüldü.

'MHP'liler de var' iddiası

Habere göre, AKP’li Kızılcahamam Belediye Meclisi’nin Ağustos ayında gerçekleştirilen olağan toplantısında, “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” adlı proje kapsamında Almanya’nın Hannover kentine, “kentin çevre, eğitim ve kültürel çalışmalarını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak” üzere belediyeyi temsilen 10 kişinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Kararda, tüm masrafların Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından karşılanacağı kaydedildi. Başlangıçta 12 kişinin adı verilen gezi listesine sonradan, arasında MHP’lilerin de olduğu 41 kişi daha eklendi.

Listede Bingöllü bazı yurttaşların da olması meclis görüşmelerinde, “belediye görevlileri dışındaki kişilerin geziye katılmasının, belediyenin kurumsal yapısına zarar vereceği” tartışmalarına neden oldu. Tartışmaların ardından karar, üç İYİP'li meclis üyesinin itirazına karşın AKP ve MHP’li 12 meclis üyesinin oyçokluğu ile kabul edildi. Gezinin ise Covid-19 vakalarının artması nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.

'Dışarıdan teklif gelmedi, Belediyenin kendi kararıydı'

Başka bir karar da AKP’li Dilovası Belediye Meclisi’nde Ekim 2020’de alındı. İlçede bulunan sivil toplum kuruluşları ve belediye çalışanları için “işbirliği ve bilgi alışverişi” amacıyla yine Almanya’nın Hannover kentine inceleme gezisi yapılması kararlaştırıldı. Gezinin tüm masraflarının Almanya’da faaliyet gösteren bir şirket tarafından karşılanacağı belirtilen kararda, geziye katılacak isimlerin ise başkanlık makamının oluru ile hazırlanacağı aktarıldı. Ancak, “belediye çalışanları dışındaki bazı isimlerin de dahil edildiği ve yaklaşık 50 kişinin yer aldığı gezinin, hizmet pasaportlarının hazırlanmasına karşın Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendiği” iddia edildi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ziyaretin, "belediyeciliğin, şehir planlamasının yerinde incelenmesi için düşünüldüğünü" söyleyerek, masrafları karşılayacak şirketin ise Hannover belediyesinin şirketi olduğunu belirtti. Şayir, gezinin pandemi nedeniyle iptal edildiğini kaydederken geziye ilişkin belediyeye teklif gelmediğini aktararak “Dışarıdan teklif gelmedi. Belediyenin kendi kararıydı” dedi. Belediye çalışanları dışındaki kişilerin de gezi listesine dahil edildiği iddialarına ilişkin ise Şayir, “Hayır, öyle bir şey yok. Varsa, iş insanıdır. Bir tane, iki tanedir. Gri pasaport dahi almadık” diye konuştu.

Yeşilyurt'taki projenin aynısı

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre ise Malatya’daki durumdan sorumlu tutulan K.Ş. adlı patronun Mersin’de de AKP’li Akdeniz Belediye Meclisi’nden gezi kararı aldırdığı ortaya çıktı.

K.Ş’nin talebi üzerine Akdeniz Belediye Meclisi, 22 belediye meclisi üyesiyle birlikte 82 kişinin Almanya gezisine götürülmesi konusunda Başkan Mustafa Gültak’a yetki verdi. CHP’li Yenişehir Belediye Meclisi de Almanya’da yaşayan E.A. adlı kişinin davetine olumlu yanıt verdi. 61 kişi Mersin Ortopedik Engelliler Derneği ve Yenişehir Belediyesi’nin adını kullanarak Almanya’ya gidecekti ancak o gezi de pandemi engeline takıldı.

Beyaz Melekler Tüm Engelliler Derneği adına K.Ş. tarafından yapılan başvuru 1 Aralık 2020 tarihinde Akdeniz Belediye Meclisi’ne geldi. K.Ş. dernek adına yazdığı yazıda "'Geleceğimiz Çöp Olmasın/Hayatın İçinde Biz de Varız' projesi kapsamında Mersin Körler Eğitim Derneği’nden iki, Beyaz Melekler Engelliler Derneği’nden 56 ve Akdeniz Belediye Meclisi üyelerinden 10 kişiyi, masrafları tamamen kendisi tarafından karşılanmak üzere Almanya gezisine götürmek istediğini" bildirdi.

Akdeniz Belediye Meclisi teklifi komisyonlara sevk etti. Konu komisyonlarda görüşülürken geziye katılacak belediye meclisi üyesi sayısının 10 değil, 22’ye çıkarılması önerildi.