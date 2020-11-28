AKP'li belediyeden 'vizyon' projesi: 70 metrelik vazo

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın "vizyon projesi" olan ve Kütahya’nın "yeni simgelerinden" birisi olacağı belirtilen "Vazo Kule" için çalışmalara başlandı.

Yerel basında yer alan habere göre, içerisinde restoranların, sergi salonlarının, yöresel ürün satış noktalarının, sanat galerilerinin ve seyir terasının yer alacağı Vazo Kule için anket çalışması başlatıldı.

Projelendirilen 3 tasarım Kütahya Belediyesi resmi internet sitesi adresinden oylamaya sunulurken diğer sosyal medya ağlarından da 3 farklı tasarım projelerinin tanıtımı yapıldı.

"Vazo Kule" yaklaşık 70 metre yüksekliğinde ve 24 bin metrekare alana sahip olacak.

Belediye Başkanı Işık, "Vazo Kule, sadece görsel bir simge olarak kalmayıp, içerisinde barındırdığı seyir terası, dönen restoran, kafeler, etkinlik alanları, bilim ve sanat merkezi, sanat galerileri gibi bir çok sosyal donatı alanı ile bölgede bir cazibe merkezi olacaktır" dedi.