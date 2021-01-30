AKP'li belediyeden toplu taşımaya yüzde 20 zam

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya yüzde 20 oranında zam yaptı.

Yapılan zam sonrası tam yolcu ücreti 2,25 TL’den 2,70 TL’ye, öğretmen 2 TL’den 2,40 TL’ye ve indirimli bilet ise 1,50 TL’den 1,80 TL’ye yükseltildi.