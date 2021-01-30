AKP'li belediyeden toplu taşımaya yüzde 20 zam

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya yüzde 20 zam yaptı.

Haber Merkezi

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya yüzde 20 oranında zam yaptı.

Yapılan zam sonrası tam yolcu ücreti 2,25 TL’den 2,70 TL’ye, öğretmen 2 TL’den 2,40 TL’ye ve indirimli bilet ise 1,50 TL’den 1,80 TL’ye yükseltildi.

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