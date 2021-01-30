AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya yüzde 20 oranında zam yaptı.
Yapılan zam sonrası tam yolcu ücreti 2,25 TL’den 2,70 TL’ye, öğretmen 2 TL’den 2,40 TL’ye ve indirimli bilet ise 1,50 TL’den 1,80 TL’ye yükseltildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
yusuf yavuz
Haber Merkezi
AKP'li belediyeden toplu taşımaya yüzde 20 zam
AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya yüzde 20 zam yaptı.
Haber Merkezi
AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya yüzde 20 oranında zam yaptı.
Yapılan zam sonrası tam yolcu ücreti 2,25 TL’den 2,70 TL’ye, öğretmen 2 TL’den 2,40 TL’ye ve indirimli bilet ise 1,50 TL’den 1,80 TL’ye yükseltildi.