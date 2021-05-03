AKP’li belediyeden tepki çeken kitap ihalesi

Başkanlığını Fatma Şahin'in yaptığı AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Atatürk düşmanlığıyla bilinen Yavuz Bahadıroğlu’nun kitabından bin, Atatürk’e hakaretten ceza alan Mustafa Armağan’ın kitabından 84 adet sipariş verirken, Atatürk'ün Nutuk kitabından ise bir adet satın alması tepkilere neden oldu.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi “Eğitim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında dağıtılmak ve belediye kütüphanelerinde bulundurulmak üzere 71 bin 720 adet kitap alınmasına karar verdi. Bu amaçla EKAP üzerinden 12 Nisan 2021 tarih ve 01314406 ilan numarasıyla duyuru yapıldı.

İhaleyi, Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen şartnamedeki özellikleri taşıyan ve yine bir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Gazikültür Sanat Ürünleri Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi, 1 milyon 62 bin 299 lira bedelle kazandı.

Yalnızca bir Nutuk alındı

Şirket ile belediye arasında kitapların 2021 yılı sonuna kadar teslimi öngörülen sözleşme imzalandı. Alınması kararlaştırılan 71 bin 720 kitap arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabından sadece bir tane yer alırken, Atatürk'e hakaret etmekten hapis cezası alan Mustafa Armağan'ın 84 adet, Atatürk karşıt ve düşmanlığıyla bilinen Yavuz Bahardıroğlu'nun kitaplarından ise toplam bin adet bulunması tepki topladı.

'Listede ağırlıklı dini kitaplar var'

Listenin dini ağırlıklı kitaplardan oluştuğuna işaret eden Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “İhale, çok masum görünen bir kitap ihalesi gibi görünüyor olsa da, kitap içeriklerini inceleyince Atatürk'e hakaret edenlerin ödüllendirildiği bir kitap ihalesinin olduğu ortaya çıkacaktır. Bu listeyi yazanınızdan, ihaleyi onaylayana kadar hepinize yazıklar olsun” dedi.

31 Aralık 2021’e kadar şartnamede belirtilen kitapları temin ihalesini kazanan Gaziantep Kültür Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını AKP’den milletvekili adayı olan, 2017’den buyana da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çeşitli kademelerde görevini sürdüren Hakan Tanrıöver, genel müdürlük görevini ise Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı olan Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar’ın yaptığı belirtildi.