AKP'li belediyeden 'plaj' projesi

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi’nde toplam 7 milyon 880 bin liralık plaj projesinde denize çok yakın bir bölgeye beton dökerek ve tuğla örerek duş kabinleri yapımına başladı. Projeye tepki gösteren Ortahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oktay Söğüt, "Proje görselleri ile yapılan iş çok farklı. Tahtadan ya da hafif malzemeden yapılması gereken bu kabinler için zemine beton dökmeye gerek yoktur" diyerek tepki gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ortahisar ilçesinde bulunan Yalıncak Mahallesi'ndeki 900 metrelik doğal plaj alanında geçen aralık ayında düzenleme yapmaya başladı. Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre; plaj alanını bir yaşam merkezi haline getireceklerini söyleyen Başkan Murat Zorluoğlu, "Göreve başladığımız günden itibaren vatandaşlarımız denize gidememekten ve düzgün bir plaj olmamasından yakınıyordu. Bu çerçevede ilk olarak Yalıncak bölgesinde yaklaşık 900 metrelik bir sahil alanında çok önemli bir çalışma balattık. Bu sadece bir plaj çalışması değil, çok ciddi bir sahil rekreasyon projesidir" diye konuşarak projenin tatil sezonuna yetişeceğini söyledi.

'Şu an betona boğulmuş bir sahil var'

Belediyenin 7 milyon 880 bin lira harcayarak yapımına başladığı projeye CHP'li Meclis Üyesi Oktay Söğüt tepki gösterdi. Proje görselleri ile yapılan işin çok farklı olduğunu söyleyen Söğüt, alanın zaten doğal bir plaj olduğuna dikkat çekerek, "Çevre ve doğa ile bütünleşen plaj projesini elbette destekleriz. Fakat şu an, betona boğulmuş bir sahil var. Tuğla-sıva, denize dik ve yakın soyunma ve duş kabinleri yapılıyor. Eli yüzü düzgün hiçbir plajda tuğla, sıva soyunma ya da duş kabini yoktur.

Tahtadan ya da hafif malzemeden yapılması gereken bu kabinler için zemine de beton dökmeye gerek yoktur. Gelinen nokta itibarıyla, ‘Bu bölgede yepyeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz’ diyenler bilsin ki böyle bir yaşam alanı, ‘Vatandaşın plaj talebine cevap verdik’ diyenler de bilsin ki böyle bir plaj istenmiyor" dedi.