AKP'li belediyeden flama ve bayrak ihalesine 3 milyon 250 bin lira

Borç batağındaki belediyeler arasında yer alan AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin bayrak ve flama alımı için milyonlarca lira harcadığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 30 Kasım 2020 tarihinde 'Belediyemizin Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Bayrak ve Flama Mal Alımı İşi' adı altında bir ihale düzenledi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre iki şirketin katıldığı ihale sonrası, 3 milyon 250 bin TL teklif veren 'Elvan Reklam Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' ile AKP’li belediye arasında 16 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. Ayrıca, ihale kapsamında AKP’li Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da posterleri yaptırılacak.