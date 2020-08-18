AKP'li belediyeden engelli personele eziyet!

AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi’nin santralinde çalışan, yüzde 52 oranında bedensel engelli kadın, bahçe sulama işinde görevlendirildi.

AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi’nde, vücudunda yüzde 52 oranında engel bulunan ve tek kolunu kullanamayan Nazife Kozan Göl, belediyenin telefon santralinde çalışırken, Park Bahçeler Müdürlüğü’ne tayin edilip bahçe temizliği ve bitkileri sulamakla görevlendirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi’nde, Belediye Kültür Müdürü Emine Emel Sarlık’ın “ot yolmakla” görevlendirilmesinin ardından, belediyede personele yönelik tartışmalı yeni yer değiştirmeler ortaya çıktı. Sözcü’den Ali Ekber Ertürk‘ün haberine göre, vücudunda yüzde 52 oranında engel bulunan ve Türkiye Sakatlar Derneği Afyon Şube Başkanı olan Nazife Kozan Göl, belediyenin telefon santralinde çalışırken, Park Bahçeler Müdürlüğü’ne tayin edilip bahçe temizliği ve bitkileri sulamakla görevlendirildi.

İşitme ve konuşma engelli Selami Yıldırım ile işitme engelli Abdullah Yılmaz da belediyede çayçılık yaparken, bahçe sulamakla görevlendirildi. Beyaz Masa’da halkla ilişkiler sekreterliği yapan Hülya Ayçiçek ise Park Bahçeler Müdürlüğü’ne tayin edildi.

Eziyet edercesine…

AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi’nde personele mobbing uygulandığını savunan CHP Milletvekili Burcu Köksal, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM’ye soru önergesi vermişti.

“Engelli olan işçilerde adeta eziyet edercesine park ve bahçeler müdürlüğünde beden işi yapmaya zorlanmıştır. 5 işçiye uygulanan bu görev yeri değişikliği ile ilgili mobbing iddiaları Bakanlığınızca araştırılacak mıdır? Yoksa söz konusu işçilere yapılan bu zulme sessiz kalınacak mıdır?” diye soran Köksal, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Afyonkarahisar Belediyesi’nde emekliye sevkedilen ve emekli olmayıpta görev yeri değiştirilen personelle ilgili olarak bir önceki belediye başkanının ekibini tasfiye etme, parti içi hesaplaşmaya kurban edilme iddiaları ile ilgili Bakanlığınızca bir araştırma yapılacak mıdır? Afyonkarahisar Belediyesi’nde gün yüzüne çıkan iddialar bunlar iken açığa çıkmamış başkaca mobbing iddiaları ile ilgili bir inceleme yapılacak mıdır?”