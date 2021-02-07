AKP'li belediyede taciz iddiası: Başkan meclisi terk etti

Ankara Mamak Belediyesi çalışanı R.D.’nin belediye meclisi üyesi bir kadını taciz ettiği iddiasıyla ilgili belediye meclisinde yaşanan tartışma, önceki gün gerçekleştirilen toplantıya da yansıdı. Taciz iddiası hakkında konuşmak isteyen meclis üyelerine söz verilmedi, Belediye Başkanı Murat Köse toplantıdan ayrıldı.

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, CHP Mamak Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Ferat Tokmak'ın 1 Şubat’taki meclis toplantısında gündeme getirdiği iddiayı yalanladı. Tokmak’ı, “CHP’deki taciz skandallarını örtmek” ile suçlayan Köse, iddialara açıklık getirmeden toplantıyı sonlandırdı.

Konuşmak isteyen ve konuya ilişkin dilekçe veren meclis üyeleri konuşturulmadı. Başkan Köse, açıklama yapmadan salonu terk etti. Köse’yle birlikte meclisin AKP’li üyeleri de salondan ayrılınca toplantı yarım kaldı. Tokmak, taciz iddiasına ilişkin söylediklerini ispat edemezse görevinden istifa edeceğini ifade etti. Tokmak, Murat Köse’ye de “Söylediklerimi ispat edersem belediye başkanlığından istifa edeceğinize söz veriyor musunuz?” diye sordu.

Ankara Mamak’ta, bir belediye görevlisinin, AKP’li bir kadın meclis üyesine sözlü ve fiili tacizde bulunduğu, AKP'li Belediye Başkanı Murat Köse'nin ise ilgili meclis üyesine "Abartmaya gerek yok, siz de biraz giyiminize, kuşamınıza dikkat edin" dediği iddia edilmişti.