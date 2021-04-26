AKP'li belediyede enişteye, yeğene 1 milyon liralık 'tabela' ödemesi

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in akrabalarına ait şirketlerin, belediyeye yüklü miktarda faturalar kestiğini öne sürdü.

Sözcü'nün haberine göre Dilovası Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamalar yapan Tahsin Tarhan, şunları söyledi:

AKP'nin belediyeler üzerinden yaptığı usulsüzlükler bitmiyor. Var oldukları her kademede kayırmacılık anlayışını sürdürmeye devam ediyorlar. Bunlardan biri de Dilovası Belediyesi'nde yaşanan liyakatsizlik ve yolsuzluk.

'Şirket kurulduğu ilk 6 ayda 500 bin TL'lik fatura kesmiş'

2020 yılında Dilovası Belediyesi tabelalara tam 1 milyon 300 bin TL harcamış. Ancak bu tabelalara harcanan bedelin yaklaşık 500 bin TL'si Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in yeğeni olan E.S.Ç'ye ve 500 bin TL'si de eniştesi C.S.'nin şirketine gitmiş. Şirket kurulduğu ilk 6 ayda 500 bin TL'lik fatura kesmiş. Birinci dereceden yakınlara iş vermeyeceklerini söylemelerine rağmen kendileriyle çelişmeye devam ediyorlar.

'51 bin nüfusa 1.3 milyonluk tabela'

75 tabelaya fatura kesilirken, Dilovası'nda sadece 67 tabela bulunduğunu belirten Tahsin Tarhan, şu ifadeleri kullandı:

"Aradaki 8 tabelaya dair bir bilgi yok. 51 bin nüfusu olan Dilovası ilçesine 1 milyon 300 bin TL'lik tabela harcaması yapılmasının ne gereği vardır? Yandaşlara kazandırmak uğruna belediyenin kaynaklarını böyle israf etmek ne kadar doğrudur?"